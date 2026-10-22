В ВКО 48 человек наказали за двойное гражданство

С начала 2026 года более 650 человек утратили гражданство Казахстана в Восточно-Казахстанской области. Ещё 48 человек привлекли к административной ответственности за нарушение установленных требований, сообщили в департаменте полиции региона. После получения гражданства другого государства человек обязан в течение 30 календарных дней уведомить об этом уполномоченные органы Казахстана и сдать казахстанский паспорт или удостоверение личности.

Один из таких случаев выявили сотрудники миграционной службы в Глубоковском районе. 63-летняя местная жительница получила иностранное гражданство в июле 2023 года, но своевременно не уведомила об этом уполномоченные органы. Её казахстанские документы изъяли, а утрату гражданства оформили в установленном порядке.

В департаменте полиции напомнили, что приобретение гражданства другого государства влечёт утрату гражданства Казахстана. Уведомление уполномоченных органов и сдача документов являются обязательными требованиями.