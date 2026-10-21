В законе о спорте появился сопровождающий спортсмена с инвалидностью: что это дает

Сборная Казахстана выступает на Азиатских Пара играх в Японии в составе 150 спортсменов. Четыре года назад их был 131, то есть команда выросла на 19 человек. Вместе со спортсменами на игры поехали 37 сопровождающих, расходы на которых оплачивает государство. Такую возможность дали изменения в законе о спорте.

Казахстан выступает на Азиатских Пара играх с самого их основания. По словам руководителя управления Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Марата Каскербаева, команда растет с каждым четырехлетним циклом.

«Эти показатели свидетельствуют об активном развитии пара спорта в Казахстане и расширении возможностей для спортсменов», — сказал Марат Каскербаев.

Главное новшество этих игр в сопровождающих. В 2025 году Министерство туризма и спорта разработало законопроект «О физической культуре и спорте», в котором появилось понятие «сопровождающий спортсмена с инвалидностью». Как уточнил Каскербаев, речь о помощниках спортсменов с инвалидностью первой группы.

Раньше отдельного статуса у таких помощников не было. Теперь государство может оплачивать их участие в международных соревнованиях.

«Новые законодательные нормы позволили финансировать расходы, связанные с участием сопровождающих в международных соревнованиях. Благодаря этому в нынешних Азиатских Пара играх вместе со спортсменами национальной сборной участвуют 37 сопровождающих. Они оказывают всестороннюю помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям, участии в международных стартах и получении необходимой поддержки», — пояснил он.

По словам Каскербаева, это дает спортсменам больше возможностей готовиться к международным стартам и выступать на них.