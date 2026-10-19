В Зерендинском районе снизили тарифы на отопление и воду: изменения коснулись почти 3 тысяч потребителей
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В Зерендинском районе Акмолинской области снижены тарифы на тепловую энергию и питьевую воду. Изменения вступили в силу с 1 ноября 2026 года и затронули население и организации.
В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в деятельности ГКП на ПХВ «Зеренда Сервис». Предприятие включило в тарифную смету необоснованно завышенные расходы, что противоречит требованиям законодательства о естественных монополиях.
После рассмотрения акта прокурорского надзора тарифы были пересмотрены.
В посёлке Гранитный тариф на тепловую энергию снизился на 72,07% — с 4 014,60 до 1 121,22 тенге за 1 Гкал.
В селе Зеренда среднеотпускной тариф на тепло уменьшился на 20,07% — с 7 915,48 до 6 326,64 тенге за 1 Гкал.
Также снижен тариф на водоснабжение: с 254,97 до 234 тенге за 1 м³, или на 8,22%.
В результате принятых мер обеспечена защита прав 2 903 потребителей, в том числе 70 субъектов предпринимательства.
За допущенные нарушения предприятие «Зеренда Сервис» привлечено к административной ответственности. Сумма штрафа составила 1,8 млн тенге.
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