В ЗКО завершили асфальтирование трассы до границы с Россией

В Западно-Казахстанской области полностью завершили укладку асфальта на трассе «Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации». Общая протяжённость обновлённой дороги составляет 144 километра. Основные работы закончили в преддверии Дня Республики, передаёт BAQ.KZ.

Реконструкция трассы проходила поэтапно. Участки с 0-го по 36-й и со 108-го по 144-й километр, находящиеся на балансе национальной компании «ҚазАвтоЖол», отремонтировали и ввели в эксплуатацию ранее.

Обновление двух оставшихся участков – с 36-го по 72-й и с 72-го по 108-й километр – началось в 2024 году. Работы финансировала компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».

Сейчас на этих участках завершены основные строительные работы и полностью уложено асфальтобетонное покрытие.

При этом обустройство дороги ещё продолжается. Дорожники наносят разметку, проводят рекультивацию земель, высаживают многолетние травы вдоль обочин и выполняют другие предусмотренные проектом работы.

Полностью завершить реконструкцию планируется до конца ноября 2026 года.