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«Важная тема»: Почему отдых в Казахстане дорогой и станет ли он дешевле

23 Октября 2026, 17:17
АВТОР
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Baq.kz 23 Октября 2026, 17:17
23 Октября 2026, 17:17
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Фото: Baq.kz

Почему отдых в Казахстане порой обходится дороже поездки за границу? И что нужно изменить, чтобы отечественные курорты стали доступнее, комфортнее и безопаснее?

В программе «Важная тема» обсуждаем цены, инфраструктуру, качество сервиса и безопасность туристов с Нурболом Байжановым — председателем Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.

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