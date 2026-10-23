«Важная тема»: Почему отдых в Казахстане дорогой и станет ли он дешевле

Почему отдых в Казахстане порой обходится дороже поездки за границу? И что нужно изменить, чтобы отечественные курорты стали доступнее, комфортнее и безопаснее?

В программе «Важная тема» обсуждаем цены, инфраструктуру, качество сервиса и безопасность туристов с Нурболом Байжановым — председателем Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.