Вертолет с шестью пассажирами совершил вынужденную посадку на стадионе в Индии
Экипаж принял решение о посадке после возникновения технической неисправности.
24 Октября 2026, 17:18
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24 Октября 2026, 17:1824 Октября 2026, 17:18
145Фото: Reuters
В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на стадионе Баурари. Причиной инцидента стала техническая неисправность, возникшая во время полета.
По данным местных СМИ, сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Это уже второй подобный инцидент с вертолетами компании Trans Bharat Aviation. В мае другой вертолет этого перевозчика также совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда его хвостовая часть получила повреждения при контакте с высоковольтной линией электропередачи.
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