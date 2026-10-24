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Вертолет с шестью пассажирами совершил вынужденную посадку на стадионе в Индии

Экипаж принял решение о посадке после возникновения технической неисправности.

24 Октября 2026, 17:18
АВТОР
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Reuters 24 Октября 2026, 17:18
24 Октября 2026, 17:18
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Фото: Reuters

В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на стадионе Баурари. Причиной инцидента стала техническая неисправность, возникшая во время полета.

По данным местных СМИ, сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Это уже второй подобный инцидент с вертолетами компании Trans Bharat Aviation. В мае другой вертолет этого перевозчика также совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда его хвостовая часть получила повреждения при контакте с высоковольтной линией электропередачи.

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