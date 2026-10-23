Ветпункты вместо кабинетов в акимате: что меняется в селах Карагандинской области

В поселке Осакаровка Карагандинской области ветеринары годами принимали жителей и работали в здании акимата. Теперь у них появилось отдельное помещение с оборудованием для хранения вакцин и загоном, рассчитанным на 200 голов скота. Это первый из 11 новых ветеринарных пунктов, которые планируют открыть в районе до конца года.

Как сообщили в акимате Карагандинской области, новый модульный ветпункт начал работу в преддверии Дня Республики.

Ветеринары переехали из акимата

В Осакаровском районе действуют 23 ветеринарных пункта, но часть из них до сих пор не имеет собственных помещений.

В районном центре эту проблему уже решили. Новый пункт оборудовали тремя рабочими местами и специальными условиями для хранения вакцин и биологических препаратов.

Здесь ветеринары смогут проводить вакцинацию животных, брать кровь на анализы и выполнять другие необходимые процедуры.

Рядом с помещением обустроили загон вместимостью от 180 до 200 голов крупного рогатого скота.

Теперь владельцы хозяйств смогут самостоятельно привозить сюда животных для ветеринарных процедур. Это позволит сократить количество выездов специалистов на отдельные фермы.

«За 11 лет таких условий не было»

Ветеринар Николай Беденов работает по профессии уже 11 лет. По его словам, прежде подобных условий у специалистов не было.

Теперь у ветеринаров есть отдельные рабочие помещения и бытовые удобства, включая душ.

Перемены оценили и местные фермеры.

«Очень хорошо, что такое внимание уделяют развитию ветеринарии. В новом ветпункте все удобно и для работников, и для нас, владельцев животных», - рассказал фермер Асылжан Баукенов.

На открытии объекта аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов обратил внимание на связь ветеринарной профилактики с безопасностью продуктов питания и здоровьем населения.

«Здоровье животных, продовольственная безопасность и благополучие населения напрямую связаны со своевременной профилактикой заболеваний, качеством проведения ветеринарных услуг. Новый пункт поможет организовать эту работу на лучшем уровне», - отметил он.

Еще десять пунктов готовы к открытию

В районе уже завершили строительство десяти аналогичных модульных ветпунктов. Каждый из них оборудован загоном для скота.

Открыть эти объекты планируют до конца 2026 года.

Строительство продолжится и в следующем году. На 2027 год запланированы еще девять ветеринарных пунктов.

Если планы будут выполнены, за два года в Осакаровском районе появятся 20 новых модульных объектов. Один из них уже принимает жителей и их животных.