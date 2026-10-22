Виза не нужна, но есть нюанс: что изменится на границе Казахстана

Кому понадобится разрешение

Новые требования распространяются на граждан 85 стран, которым для поездки в Казахстан не нужна виза.

Это означает, что одного безвизового режима будет недостаточно. Перед поездкой иностранцу потребуется оформить электронное предварительное разрешение.

При этом правило коснётся не всех путешественников. Для отдельных категорий предусмотрены исключения.

Когда начнут действовать новые правила

Систему будут запускать поэтапно.

С 1 ноября 2026 года электронные разрешения начнут внедрять в аэропорту Актау и на четырёх автомобильных пунктах пропуска:

«Урлютобе» – Павлодарская область;

«Аухатты» – Жамбылская область;

«Атамекен» – Туркестанская область;

«Нурлы Жол» – область Жетысу.

С 1 января 2027 года к системе подключат международные аэропорты Астаны и Алматы.

С 1 марта 2027 года новые правила начнут действовать на остальных пунктах пропуска через государственную границу.

Важный нюанс

Однако есть важный нюанс: до 30 июня 2027 года отсутствие электронного разрешения само по себе не станет причиной отказа во въезде. В этот период иностранцам будут объяснять, как оформить документ.

А вот с 1 июля 2027 года разрешение станет обязательным. Если его не окажется, иностранцу могут отказать во въезде в Казахстан.

Как получить разрешение и сколько это стоит

Оформить документ можно будет через цифровую платформу QazETA.

Заявление нужно подать в электронном виде не позднее чем за 72 часа до предполагаемого въезда. Это значит, что откладывать оформление на день вылета или поездки не стоит.

При подаче заявления предусмотрена проверка личности.

Разрешение выдаётся бесплатно. Никаких государственных сборов за его оформление платить не нужно.

Срок действия документа – 180 календарных дней.

Но это не означает, что иностранец сможет находиться в Казахстане все 180 дней подряд. Допустимая продолжительность пребывания определяется отдельно – по действующим миграционным правилам.

На границе необходимо предъявить действующий паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который использовался при оформлении разрешения.

При этом наличие электронного разрешения не гарантирует автоматический въезд. Пограничные службы по-прежнему смогут отказать иностранцу по основаниям, предусмотренным законодательством Казахстана.

Кому разрешение не понадобится

В правилах предусмотрено 29 категорий исключений.

Среди них есть категории, которые особенно важно знать обычным путешественникам.

Дети младше 16 лет. Им оформлять электронное разрешение не потребуется.

Люди от 65 лет. Они также освобождены от нового требования.

Иностранцы с действующей казахстанской визой. Дополнительное электронное разрешение им не нужно.

Иностранцы с разрешением на временное проживание или видом на жительство в Казахстане. На них требование также не распространяется.

Транзитные пассажиры. Если человек остаётся в транзитной зоне международного аэропорта и не пересекает государственную границу Казахстана, оформлять разрешение не требуется.

В число исключений также входят дипломаты, члены официальных делегаций, некоторые категории экипажей воздушных и морских судов, работники международных перевозок, участники гуманитарных и спасательных миссий и другие лица, указанные в правилах.

Для применения исключений могут потребоваться подтверждающие документы.

Могут ли отказать в выдаче разрешения

Да. В выдаче электронного разрешения могут отказать по основаниям, предусмотренным статьёй 48 Закона РК «О миграции населения».

Уже выданный документ также могут аннулировать. Например, если появились предусмотренные законом основания для ограничения въезда, принято решение о сокращении срока пребывания или административном выдворении иностранца. Ещё одна причина – нарушение установленного порядка оформления разрешения.

О решении об отказе или аннулировании заявителя уведомят через цифровую платформу.

Что важно запомнить перед поездкой

Главное изменение касается иностранцев, которые привыкли приезжать в Казахстан без визы. С июля 2027 года большинству из них, за исключением освобождённых категорий, понадобится ещё и электронное разрешение.

Оформление будет бесплатным, но подать заявление необходимо минимум за трое суток до поездки.

До конца июня 2027 года система будет внедряться постепенно. В этот период отсутствие разрешения не станет самостоятельным основанием для отказа во въезде.

С 1 июля 2027 года правила изменятся: путешественникам стоит заранее проверить, требуется ли им разрешение, и оформить его до пересечения границы.