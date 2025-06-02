Советник — пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан Айдос Укибай прокомментировал визит Нурсултана Назарбаева в Москву, вызвавший широкий общественный и медийный резонанс, передает BAQ.KZ.

По словам Укибая, визит носил исключительно личный, неофициальный характер, и состоялся по приглашению, приуроченному к 80-летию Победы. Однако, по объективным причинам, Назарбаев не смог присутствовать на официальных торжествах и посетил российскую столицу позже — в частном порядке.

"Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина связывают многолетние дружеские отношения, не зависящие от наличия государственных полномочий", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что Первый Президент Казахстана поддерживает контакты с рядом мировых лидеров, в том числе из Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана и Беларуси. Эти связи осуществляются через личные встречи, телефонные разговоры и переписку — что, по его словам, соответствует международной практике.

"Личные встречи с авторитетными политиками, не занимающими официальных постов, — это обычная дипломатическая практика. В день встречи с Назарбаевым Владимир Путин также принял вдову экс-премьера Японии — Акиэ Абэ", — напомнил Укибай.

Он также опроверг слухи о постоянном нахождении Назарбаева за границей:

"Нурсултан Назарбаев постоянно проживает в Казахстане. Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности".

Напомним, 29 мая стало известно, что Назарбаев встретился с Путиным в Кремле.