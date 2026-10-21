Вместо трёх лет — пять: Карабасова предложила увеличить срок научных грантов

С 2027 года в Казахстане предложили проводить конкурсы на пятилетнее грантовое финансирование фундаментальных научных исследований. Депутат Курултая Лайра Карабасова заявила, что действующие трёхлетние проекты на практике оказываются ещё короче из-за затянутых конкурсных процедур, передает корреспондент BAQ.KZ.

Свой запрос она направила министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку и министру финансов Мади Такиеву.

Три года на бумаге – меньше времени на исследования

По словам Карабасовой, основные грантовые конкурсы по-прежнему рассчитаны на три года. Однако конкурсные процедуры задерживаются как минимум на 100 дней, сокращая время, которое учёные могут посвятить самой работе.

«В результате фактический срок исследования сокращается и во многих случаях составляет лишь два – два с половиной года. Это не просто административная задержка, а фактор, который напрямую влияет на темп и результативность исследования», – отметила депутат.

Особенно остро проблема стоит в биомедицине, сельском хозяйстве, экологии и климатологии. Исследования в этих областях требуют длительных наблюдений, иногда – в течение нескольких сезонов. Сокращение сроков мешает выполнить запланированную работу.

Почему пятилетние гранты ещё не стали нормой

Карабасова напомнила, что президент Касым-Жомарт Токаев ранее поднимал вопрос об увеличении срока финансирования науки с трёх до пяти лет.

По её словам, соответствующая норма вступила в силу 1 января 2022 года. Позднее её закрепили и в статье 34 закона «О науке и технологической политике», принятого в 2024 году. Но основные грантовые конкурсы всё ещё проводят по трёхлетнему циклу.

Депутат также обратила внимание на изменения в законодательстве от 24 июня 2026 года. Как пояснила Карабасова, они предусматривают отсчёт срока научного проекта со дня заключения договора. Поэтому задержки конкурсных процедур не должны сокращать время исследования.

По мнению депутата, для перехода к пятилетним грантам нужны прежде всего управленческие решения: законодательные возможности уже есть, а расходы на последующие годы можно заранее предусмотреть в бюджете.

Что предлагают изменить

Карабасова предложила министерствам:

с 2027 года проводить конкурсы на финансирование фундаментальных исследований сроком на 60 месяцев;

сделать пятилетний срок основной моделью поддержки таких проектов, утверждая полный план работ и объём финансирования;

заранее планировать в последующих бюджетах расходы на четвёртый и пятый годы исследований;

проводить отдельные грантовые конкурсы для фундаментальных и прикладных исследований.

Фундаментальные исследования направлены на получение новых знаний, а прикладные – на решение конкретных практических задач.

По оценке Карабасовой, более длительное финансирование даст учёным возможность планировать работу на несколько лет вперёд и проводить исследования без сокращения необходимых сроков.