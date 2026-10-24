Во Франции учредили литературную премию для книг, созданных с помощью ИИ

Во Франции появилась литературная премия Prix Pascal для произведений, созданных человеком совместно с искусственным интеллектом. Участвовать в конкурсе могут авторы из любой страны, однако книги должны быть написаны на французском языке и ранее не публиковаться. Премию назвали в честь французского математика, философа и писателя Блеза Паскаля, одного из создателей первых механических вычислительных устройств.

Организаторы предлагают участникам экспериментировать с формой произведений и искать оригинальные способы осмысления социальных, этических и экологических проблем. Авторы могут менять привычную структуру книги, отказываться от последовательного расположения страниц и размывать границу между писателем и читателем. При подаче заявки необходимо приложить технический отчёт, подробно описывающий процесс создания произведения. Он должен позволить другим авторам воспроизвести и развить предложенный метод.

При этом жюри будет оценивать не только результат работы искусственного интеллекта, но и вклад человека — его решения, ограничения и подход к организации материала. Заявки принимают до 30 ноября. Из всех работ выберут десять финалистов, а победителя объявят в начале декабря. Учреждение премии происходит на фоне дискуссий об использовании искусственного интеллекта в литературе.

Недавно канадского писателя гаитянского происхождения Телисона Орельена, чей роман был номинирован на Гонкуровскую премию, заподозрили в использовании ИИ. После этого книгу исключили из списка претендентов, а канадское издательство Les Éditions du Boréal объявило о прекращении сотрудничества с автором.