Во Франции впервые выявили вирус Шамонда у человека: пациент скончался

Во Франции зафиксировали первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда, который прежде выявляли у животных. Пациент скончался в больнице Лиона. Медики выясняют обстоятельства заражения, а власти страны заявляют, что угрозы для населения в целом пока не видят.

Об этом 22 октября сообщило Министерство здравоохранения Франции, пишет LyonMag.

Мужчина находился на лечении в больнице Hospices Civils de Lyon по поводу тяжелого заболевания. У него был выраженный иммунодефицит. В ходе обследования специалисты выявили вирус Шамонда.

Пациент умер в начале октября. При этом французские власти не установили, что непосредственной причиной смерти стала вирусная инфекция.

Как человек мог заразиться

Основная версия специалистов связана с укусом кровососущей мошки рода Culicoides. Предполагается, что заражение произошло на востоке Франции, где весной и летом 2026 года вирус циркулировал среди сельскохозяйственных животных.

Шамонда относится к группе ортобуньявирусов. Его впервые выявили в Нигерии в 1960-х годах. Позднее возбудитель встречался среди животных в других частях Африки и Японии.

Летом 2026 года вирус начали регистрировать на животноводческих фермах Европы, включая Францию, Германию и Швейцарию.

Чаще всего его выявляют у крупного рогатого скота. Во Франции заражение зафиксировали и у некоторых мелких жвачных животных и лошадей.

Чем опасен вирус

У зараженного скота вирус может вызывать повышение температуры, диарею, слабость и снижение выработки молока. Специалисты изучают его возможное влияние на репродуктивную функцию животных.

До нынешнего случая подтвержденных заражений людей не было. Поэтому ученым еще предстоит выяснить, как вирус воздействует на организм человека и какую роль инфекция могла сыграть в состоянии умершего пациента.

Французские органы здравоохранения сообщили, что на основании имеющихся данных угрозы для населения в целом не выявлено.