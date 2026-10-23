Во Франции впервые выявили заражение человека вирусом Shamonda

Во Франции зарегистрировали первый в мире документально подтверждённый случай заражения человека вирусом Shamonda. Пациент, проходивший лечение в Лионе, скончался в начале октября.

По данным министерств здравоохранения и сельского хозяйства Франции, мужчина страдал тяжёлым иммунодефицитом. Согласно предварительным результатам расследования, неврологические осложнения, возникшие перед смертью, с высокой вероятностью были связаны с инфекцией.

Основной версией заражения специалисты считают укус мошки рода Culicoides на востоке Франции. Весной и летом 2026 года вирус циркулировал среди животных в этом регионе.

Shamonda относится к роду Orthobunyavirus, серогруппе Simbu, и передаётся кровососущими мошками. Основными хозяевами вируса являются коровы, однако случаи заражения также фиксировали у мелких жвачных животных и лошадей.

Вирус впервые обнаружили в Нигерии в середине 1960-х годов. До 2026 года его регистрировали преимущественно у животных в Африке и Японии. Летом этого года инфекцию впервые выявили в Европе, в том числе в Германии, Швейцарии и Франции. У крупного рогатого скота вирус вызывал лихорадку, диарею и снижение удоев.

Французские ведомства подчеркнули, что зарегистрированный случай является исключительным и произошёл у человека с серьёзно ослабленной иммунной системой. По имеющимся данным, риска для здоровья населения в целом не выявлено.

О произошедшем уведомили Всемирную организацию здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.