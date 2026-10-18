Во Франции выставили редкий розовый бриллиант — спустя 100 лет после его кражи

Во Франции впервые за сто лет выставили редкий розовый бриллиант «Гран Конде» весом 9,01 карата. Драгоценный камень похитили из замка Шантийи в октябре 1926 года, а спустя несколько недель нашли благодаря необычному случаю с яблоком. Бриллиант грушевидной формы украли во время ночного ограбления замка неподалёку от Парижа.

Воры спрятали его внутри яблока, предварительно удалив мякоть. Однако горничная отеля, где остановились преступники, проголодалась и откусила фрукт, обнаружив драгоценность. Камень удалось вернуть, и теперь он снова выставлен в Музее Конде в замке Шантийи. Экспозиция Le Diamant Rose («Розовый бриллиант») будет открыта до 3 января.

Посетителям также покажут ранее не публиковавшиеся архивные материалы о его истории и краже. По словам директора музея Матье Дельдика, история с яблоком может показаться невероятной, однако в своё время о ней широко писала пресса. Перед выставкой специалисты провели научное исследование камня, чтобы его можно было однозначно идентифицировать. Страховую стоимость бриллианта музей раскрывать не стал.

Точное происхождение «Гран Конде» остаётся загадкой. Первое известное упоминание камня относится к 1740 году — он фигурировал в описи имущества принца Людовика IV де Бурбона-Конде. Позже бриллиант принадлежал королеве Марии-Амалии Бурбон-Сицилийской, а затем перешёл к её сыну, принцу Анри Орлеанскому. Впоследствии принц завещал камень Институту Франции, которому принадлежит замок Шантийи.

Природные розовые бриллианты встречаются крайне редко и могут стоить десятки миллионов долларов. В 2017 году на аукционе Sotheby's розовый бриллиант был продан за рекордные 71,2 млн долларов.