Вода на вес триллиона: куда Казахстан вкладывает миллиарды

Почти триллион тенге инвестиций привлёк Казахстан в водную отрасль за последние три года. На эти деньги строят водохранилища, обновляют каналы и готовят новые проекты. Главная цель – сделать так, чтобы вода доходила до потребителей с меньшими потерями, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, за девять месяцев 2026 года объём инвестиций в основной капитал отрасли составил 192,6 млрд тенге.

А с сентября 2023 года, когда в стране создали отдельное министерство, общая сумма вложений достигла 970,8 млрд тенге.

Где появятся новые водохранилища

Часть инвестиций направляют на строительство трёх водохранилищ – в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях. Проекты реализуют совместно с Исламским банком развития.

В Акмолинской области при поддержке Азиатского банка развития планируют построить Есильский контррегулятор – сооружение для регулирования водного потока.

Помимо новых объектов, средства вкладывают в модернизацию каналов и гидротехнических сооружений. От их состояния зависит, насколько надёжно водой будут обеспечены населённые пункты и сельское хозяйство.

Почему важно не только строить, но и сохранять воду

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов объяснил, что одна из главных задач – сократить потери воды при её распределении.

«Привлекаемые средства направляются прежде всего на строительство и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры. Речь идет о водохранилищах, каналах, гидротехнических сооружениях и других объектах, от которых зависит стабильное водоснабжение населения и отраслей экономики. В конечном итоге инвестиции должны повысить надежность водоснабжения, сократить потери воды и сделать управление водными ресурсами более эффективным», – сообщил министр.

По словам Нуржигитова, международное сотрудничество не сводится к финансовой поддержке. Оно также предполагает внедрение новых технологий, цифровизацию отрасли, подготовку специалистов и обмен опытом.

Инвестиции растут, но каков результат?

В министерстве сообщили, что за 2024–2025 годы в водную отрасль привлекли 676,7 млрд тенге. Это на 79% больше, чем за два предшествующих года.

При этом почти триллион тенге – общий объём инвестиций в отрасль с сентября 2023 года, а не стоимость отдельных строек.

Сколько воды уже удалось сэкономить благодаря вложенным средствам, в сообщении ведомства не уточняется.