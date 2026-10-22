Водитель без прав возил пассажиров на автобусе на востоке Казахстана
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В Восточно-Казахстанской области полицейские выявили факт грубейшего нарушения правил пассажирских перевозок: рейсовым автобусом Yutong управлял мужчина, лишенный водительских прав по решению суда. Нарушителя патрульные экипажи батальона полиции ДП ВКО остановили прямо во время движения по маршруту в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
При проверке документов выяснилось, что действие водительского удостоверения мужчины ранее было официально приостановлено решением суда города Семея. Несмотря на судебный запрет, он продолжал выходить в рейсы и перевозить десятки людей. Помимо управления транспортом без прав, инспекторы зафиксировали и другие нарушения правил дорожного движения, включая несоблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.
В отношении водителя составлены административные протоколы сразу по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК:
- ч. 2 ст. 612 — «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления»;
- ч. 2 ст. 593 — «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов»;
- ч. 2 ст. 572 — «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».
Пассажирский автобус изъят и водворен на специализированную штрафстоянку.
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