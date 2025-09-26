В Костанайской области завершилось судебное разбирательство по делу о дорожно-транспортном происшествии, причиной которого стали нарушения при проведении дорожных работ, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

По решению суда, одно из местных ТОО обязано выплатить пострадавшему водителю компенсацию за ущерб, причинённый аварией.

Инцидент произошёл в октябре прошлого года на автодороге областного значения "Веденка – Костанай". В результате ДТП автомобиль марки BMW, принадлежащий гражданину Р., получил серьёзные технические повреждения.

Как установил суд, в месте проведения дорожных работ отсутствовали необходимые предупреждающие знаки. Ответственным за участок был мастер дорожной бригады, который, по данным материалов дела, не обеспечил соответствующее ограждение и информирование водителей, что прямо нарушает нормы законодательства о безопасности на автодорогах.

Оценка восстановительных работ показала, что ремонт автомобиля обойдётся владельцу в 1 592 000 тенге. Гражданин Р. подал иск в Костанайский городской суд с требованием о компенсации ущерба. Суд признал требования обоснованными и постановил взыскать с ТОО полную сумму ущерба, а также расходы на судебное разбирательство — всего порядка 2 млн тенге.

Согласно закону, юридические лица, чья деятельность связана с повышенной опасностью, несут ответственность за вред, причинённый вследствие их действий или бездействия, если не доказано иное.

Решение суда вступило в законную силу.