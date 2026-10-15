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Водителя привлекли к ответственности за грубые нарушения ПДД в Кызылорде

Сотрудники полиции оперативно установили водителя.

15 Октября 2026, 07:11
АВТОР
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МВД РК 15 Октября 2026, 07:11
15 Октября 2026, 07:11
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Фото: МВД РК

В Кызылорде с помощью камер видеонаблюдения установили водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения.

Водитель выехал на полосу встречного движения, нарушил правила маневрирования и не был пристегнут ремнем безопасности.

Его действия создали аварийную ситуацию и представляли прямую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Им оказался 19-летний житель Кызылорды.

"В отношении водителя составлены административные протоколы. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку", - рассказали в полиции.

Полиция предупреждает граждан о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

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