  • 8 Августа, 13:48

Военные Казахстана требуют не менять условия жилищных выплат

Петиция в защиту военных выплат набирает поддержку.

Сегодня, 13:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
unsplash Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
90
Фото: unsplash

На платформе gosrating.com появилась петиция, в которой казахстанские военнослужащие требуют сохранить текущие условия жилищных выплат, передает BAQ.KZ.

Автор обращения — Гульнур Калелова.

Военнослужащие требуют:

  • Сохранить текущие условия жилищных выплат без их ухудшения.
  • Не допускать внесения изменений задним числом, если они затрагивают уже проходящих службу.
  • Учитывать мнение военнослужащих при разработке любых реформ.
  • Провести открытое обсуждение с участием представителей Министерства обороны, военнослужащих и общественности.

"Мы убеждены, что государство обязано выполнять свои обязательства перед теми, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности граждан", - говорится в тексте публикации.

По состоянию на сегодня петицию поддержали 1569 человек, против высказались 505.

Самое читаемое

Наверх