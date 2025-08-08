Военные Казахстана требуют не менять условия жилищных выплат
Петиция в защиту военных выплат набирает поддержку.
Сегодня, 13:12
На платформе gosrating.com появилась петиция, в которой казахстанские военнослужащие требуют сохранить текущие условия жилищных выплат, передает BAQ.KZ.
Автор обращения — Гульнур Калелова.
Военнослужащие требуют:
- Сохранить текущие условия жилищных выплат без их ухудшения.
- Не допускать внесения изменений задним числом, если они затрагивают уже проходящих службу.
- Учитывать мнение военнослужащих при разработке любых реформ.
- Провести открытое обсуждение с участием представителей Министерства обороны, военнослужащих и общественности.
"Мы убеждены, что государство обязано выполнять свои обязательства перед теми, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности граждан", - говорится в тексте публикации.
По состоянию на сегодня петицию поддержали 1569 человек, против высказались 505.
