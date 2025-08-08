На платформе gosrating.com появилась петиция, в которой казахстанские военнослужащие требуют сохранить текущие условия жилищных выплат, передает BAQ.KZ.

Автор обращения — Гульнур Калелова.

Военнослужащие требуют:

Сохранить текущие условия жилищных выплат без их ухудшения.

Не допускать внесения изменений задним числом, если они затрагивают уже проходящих службу.

Учитывать мнение военнослужащих при разработке любых реформ.

Провести открытое обсуждение с участием представителей Министерства обороны, военнослужащих и общественности.

"Мы убеждены, что государство обязано выполнять свои обязательства перед теми, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности граждан", - говорится в тексте публикации.

По состоянию на сегодня петицию поддержали 1569 человек, против высказались 505.