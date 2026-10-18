Вокзал «Астана-1» проверили на доступность для маломобильных граждан перед открытием

В Астане провели совместную рекомендательную проверку доступности железнодорожного вокзала «Астана-1», который готовится к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Специалисты оценили условия для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан, а также предложили меры по устранению возможных препятствий.

В проверке участвовали представители местных исполнительных органов, столичного департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, АО «НК «Қазақстан темір жолы», подрядной организации, внештатный советник министра труда и социальной защиты населения и представители команды «Вездеходы».

Участники осмотрели прилегающую территорию вокзала, подъездные пути, входные группы, внутренние маршруты передвижения, санитарные помещения, выходы на перроны и комнаты отдыха для маломобильных граждан. Отдельное внимание уделили доступности зоны приёма посетителей и железнодорожных касс.

Также специалисты проверили, насколько удобно открываются двери, могут ли посетители самостоятельно ориентироваться в здании и безопасно передвигаться по территории.

По итогам осмотра территориальный департамент представил рекомендации по повышению доступности вокзала. Они позволят заказчику и подрядной организации учесть замечания и внести необходимые изменения до ввода объекта в эксплуатацию.

Как отмечается в сообщении, с 1 июля 2026 года в Казахстане действует новый Строительный кодекс. В соответствии с установленными законодательством полномочиями Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения участвует в согласовании деклараций о соответствии объектов требованиям доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан.

За первые девять месяцев 2026 года территориальные департаменты получили 562 заявления на согласование таких деклараций. Из них согласовали 147 заявлений, или 26%, ещё по 259 заявлениям, или 46%, отказали в согласовании. Остальные находятся на рассмотрении.

В сообщении подчёркивается, что проверка вокзала до его открытия позволяет заблаговременно выявить возможные барьеры и создать более комфортные условия для всех пассажиров.