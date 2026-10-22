Волонтерам Казахстана готовят цифровые паспорта

В Казахстане планируют ввести цифровые паспорта волонтеров, которые позволят учитывать и оценивать вклад добровольцев в развитие страны. Новшество предусмотрено в рамках дальнейшего развития волонтерского движения, численность которого за последние шесть лет выросла в несколько раз.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации, до конца 2026 года планируется принять Концепцию развития волонтерского движения до 2030 года и Программу развития экологического волонтерства. В числе дальнейших мер предусмотрено внедрение цифрового паспорта волонтера.

Пока в ведомстве не уточнили, как будет работать такой паспорт, какие сведения в нем будут содержаться и когда граждане смогут его получить.

Сколько волонтеров сейчас в Казахстане

По данным министерства, с 2020 года число активных волонтеров в стране выросло в шесть раз и достигло 300 тысяч человек.

Заметно увеличилось и количество организаций. Если в 2020 году их насчитывалось 224, то сейчас более 810. Рост превысил 3,5 раза.

Число инициативных групп за тот же период увеличилось в десять раз, до 3,5 тысячи.

Развивается и так называемое серебряное волонтерство, когда добровольческой деятельностью занимаются люди старшего поколения. В 2025 году их число достигло шести тысяч, что в восемь раз больше показателя 2020 года.

Только за первое полугодие 2026 года в различных волонтерских проектах и инициативах приняли участие более 200 тысяч человек.

Сегодня добровольцы помогают в социальной, медицинской, образовательной и культурной сферах, участвуют в экологических проектах, занимаются защитой животных, работают с информационными и медийными инициативами. Отдельное направление связано с предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий.

Какие меры поддержки предусмотрены

В 2025 и 2026 годах предусмотрено предоставление 120 малых грантов на реализацию волонтерских инициатив.

Ежегодно государственные органы совместно с добровольцами реализуют более 50 проектов, направленных на решение общественных проблем.

Следующий этап развития движения рассчитан до 2030 года. Помимо цифровых паспортов, предполагается дальнейшее развитие волонтерской инфраструктуры и поддержка экологических инициатив.

При этом в сообщении министерства не уточняется размер малых грантов, порядок их получения и распределение между 2025 и 2026 годами.

Как инициатива Казахстана стала международной

Развитие волонтерского движения в стране получило новый импульс в 2020 году, когда по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева этот год объявили Годом волонтера.

В том же году Глава государства на Генеральной Ассамблее ООН предложил провозгласить Международный год волонтеров.

В декабре 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявившую 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Казахстан выступил одним из инициаторов документа совместно с другими государствами.

В Министерстве культуры и информации отметили, что принцип поощрения волонтерской деятельности закреплен в новой Конституции Казахстана.

Волонтеры объединились ради Каспия, Балхаша и Арала

В 2026 году Казахстан стал площадкой нескольких международных мероприятий, посвященных добровольческой деятельности.

20–21 августа в Астане прошел первый Форум волонтеров СНГ. Его учредили по инициативе Президента Казахстана и решению Совета глав правительств Содружества.

Предполагается, что форум станет ежегодным. В первой встрече участвовали около 300 представителей государственных органов, волонтерских организаций и добровольческого сообщества из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Отдельное внимание уделили экологическим инициативам.

В Актау состоялась международная неделя действий по сохранению Каспия Caspian Sea Action Week 2026. К ней присоединились представители стран региона, Программы добровольцев ООН, Тегеранской конвенции по Каспийскому морю, международных экологических организаций и волонтеры из разных областей Казахстана.

19–20 июня в Балхаше прошел Международный форум волонтеров. В нем участвовали представители Казахстана, Азербайджана, Индии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Еще одна международная инициатива связана с Приаральем. В Кызылординской области проходит волонтерская неделя GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026, посвященная сохранению природы и восстановлению местной экосистемы.

Она объединила 100 добровольцев из Узбекистана, Кыргызстана и десяти регионов Казахстана.

В министерстве рассчитывают, что международные проекты, государственная поддержка и новые программы позволят расширить участие граждан в волонтерской деятельности. Одним из следующих шагов станет цифровой паспорт, предназначенный для учета вклада добровольцев в общественно полезную работу.