Возможную выдачу фиктивных медсправок проверят в Алматы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан инициирует внеплановую проверку частной клиники «Аяжан» в Алматы после публикации в социальных сетях о возможных фактах выдачи фиктивных медицинских справок и личных медицинских книжек.

В случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие меры в пределах компетенции уполномоченных органов.

В Минздраве напоминают, что согласно статье 385 Уголовного кодекса РК за подделку, изготовление, сбыт поддельных официальных документов, а также их заведомое использование предусмотрена уголовная ответственность.

Медицинские документы должны оформляться исключительно по результатам фактически проведённых осмотров и обследований. Ответственность может наступать как для лиц, незаконно оформляющих документы, так и для граждан, сознательно приобретающих или использующих фиктивные справки и больничные листы.

Ведомство призывает граждан не соглашаться на оформление медицинских документов без предусмотренных оснований, проверять легальность деятельности медицинских организаций и сообщать о выявленных нарушениях в компетентные органы.

В Казахстане продолжается внедрение цифровых инструментов, направленных на повышение прозрачности и усиление контроля за оформлением медицинской документации.

С начала 2026 года через информационные системы Минздрава сформировано более 13,7 млн электронных медицинских документов. Из них 8 095 396 составляют медицинские справки и листы временной нетрудоспособности, ещё 5 698 396 — справки по диспансерному учёту, в том числе по направлениям психиатрии, наркологии и фтизиатрии.

Кроме того, Министерство провело реинжиниринг процесса оформления больничных листов. Теперь документ передаётся после подписания электронной цифровой подписью сотрудника медицинской организации в медицинской информационной системе, что подтверждает его легитимность.

Информация об открытии и продлении больничного листа будет передаваться работодателю через портал hr.enbek.kz с согласия гражданина. Сам работник сможет получить доступ к документу через мобильное приложение Enbek HR.

Электронные медицинские документы также используются при прохождении медосмотров, получении заключений врачебных комиссий, установлении инвалидности, оформлении санаторно-курортного лечения и медицинских документов для детей, трудоустройстве, а также при предоставлении сведений государственным органам и другим информационным системам.