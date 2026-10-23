Новую поликлинику построили в СКО

Более 40 тысяч жителей Кызылжарского района Северо-Казахстанской области смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике. Раньше врачам приходилось принимать пациентов в тесном здании и работать в две смены. Теперь у медиков появились просторные помещения, но полноценный приём начнётся только в январе 2027 года, передаёт BAQ.KZ.

Новая поликлиника расположена в селе Бесколь. С её работой во время поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Вместо тесных кабинетов – новое здание

Прежняя поликлиника занимала помещение, которое изначально предназначалось для акушерско-гинекологической службы. Здание не было рассчитано на полноценную работу районной поликлиники, поэтому врачам приходилось вести приём в две смены.

В новом здании смогут работать 184 сотрудника, в том числе 44 врача.

Для взрослых и детей предусмотрены отдельные зоны первичного осмотра. У туберкулёзной службы будут обособленные входы.

Благодаря новой планировке медики смогут перейти на работу в одну смену.

Однако пациентам придётся немного подождать: полноценный приём планируют начать в январе 2027 года, когда завершат оснащение здания и подготовку к работе.

В район приехали 16 новых врачей

В этом году районная больница пополнилась 16 докторами. Двенадцать из них – молодые специалисты.

Во время посещения поликлиники Акмарал Альназарова рассказала о мерах поддержки медицинских работников.

«В семь раз выросли меры социальной поддержки, которые оказывают местные исполнительные органы. Сегодня мы вместе с депутатами работаем над новыми поправками, чтобы обеспечить достойные условия труда для медицинских работников», – отметила министр.

По данным Минздрава, за последние три года в Казахстане приняли три пакета законодательных изменений, касающихся условий труда и социальной защиты медработников.

О значении новой поликлиники для района высказался и представитель ветеранов Уалихан Каражигитов.

«Это колоссальная поддержка для жителей района. Молодым коллегам хочу сказать, что теперь у нас есть прекрасные условия для работы. Пусть эта поликлиника приносит нашему району здоровье и процветание», – сказал он.

Во время рабочей поездки министр также ознакомилась со строительством многопрофильной областной больницы и станции скорой медицинской помощи в Петропавловске.