Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%, однако ускорение роста сопровождается усилением инфляции, снижением реальных доходов населения и быстрым ростом потребительских кредитов. При этом банковский сектор демонстрирует высокую прибыльность, а долговая нагрузка домохозяйств достигла рекордных уровней. Такие выводы содержатся в ежемесячном экономическом обзоре Всемирного банка за февраль 2026 года. BAQ.kz сделал обзор самых важных моментов из отчета ВБ.

Экономический рост ускорился

По оценке аналитиков, в 2025 году экономика Казахстана показала сильный рост 6,5%, что выше показателя 5,0% в 2024 году. Основными драйверами стали высокий внутренний спрос и увеличение добычи нефти.

В течение 2024–2025 годов экономика, по оценкам экспертов, работала выше своего потенциального уровня. Однако в 2026 году темпы роста могут постепенно замедлиться по мере сокращения положительного разрыва выпуска.

Потребление поддерживается кредитами

Несмотря на снижение реальных доходов населения, потребительская активность оставалась высокой. Объем внутренней торговли в 2025 году вырос на 7,9%.

Эксперты отмечают, что устойчивость потребления во многом обеспечивается расширением кредитования населения. Даже на фоне более жестких финансовых условий потребительские кредиты продолжают расти.

Инвестиции в экономику также значительно увеличились на 13%, тогда как годом ранее рост составлял 7,5%. Основной вклад обеспечили инфраструктурные проекты и квазифискальные расходы государственных компаний. При этом частные инвестиции остаются относительно слабыми.

Интерес иностранных инвесторов снижается

Одним из тревожных сигналов стало ухудшение ситуации с иностранными инвестициями. В 2025 году чистый приток прямых иностранных инвестиций стал отрицательным и составил минус 0,9 млрд долларов, тогда как годом ранее наблюдался приток 2 млрд долларов.

Это может указывать на ослабление интереса иностранных инвесторов к казахстанской экономике.

Инфляция остается одной из самых высоких в Центральной Азии

Активная бюджетная поддержка экономики, а также повышение тарифов на топливо и коммунальные услуги усилили инфляционное давление.

К концу 2025 года инфляция выросла до 12,3%, тогда как в конце 2024 года она составляла 8,6%. В январе 2026 года показатель оставался на уровне 12,2%, что является самым высоким уровнем среди стран Центральной Азии.

Рост прибыли компаний усилил инфляцию

Эксперты отмечают, что динамика цен в Казахстане объясняется не только внешними факторами, но и ценовой политикой компаний и ростом затрат на рабочую силу.

После пандемии многие компании воспользовались дисбалансом спроса и предложения, чтобы увеличить наценки и переложить рост издержек на потребителей.

Так, прибыльность малых компаний выросла с 13,1% в 2018 году до 16,1% в третьем квартале 2025 года, а у средних компаний — с 13,7% до 15,1%. Поскольку именно такие компании доминируют на рынке потребительских товаров и услуг, их ценовая политика усиливает устойчивость инфляции.

Реальные доходы населения снижаются

Высокая инфляция уже заметно отражается на уровне жизни населения. Особенно сильное давление ощущают малообеспеченные и уязвимые семьи, в том числе жители сельских районов.

После восстановления в 2023–2024 годах реальные доходы снова начали сокращаться. В декабре 2025 года они снизились почти на 6% в годовом выражении, а по итогам всего года падение составило 2,7%.

Домохозяйства все чаще живут в долг

Снижение доходов заставляет домохозяйства активнее использовать кредиты для поддержания потребления и покрытия базовых расходов.

Даже несмотря на замедление роста кредитования, потребительские кредиты увеличились на 6,7% в декабре 2025 года, обеспечив почти две трети общего роста банковского кредитного портфеля.

По оценке аналитиков, кредиты все чаще используются как инструмент поддержания уровня жизни, а не как показатель улучшения финансового положения домохозяйств.

Банковский сектор демонстрирует высокую прибыльность

На фоне роста кредитования банки Казахстана продолжают показывать высокую прибыльность. В 2025 году рентабельность капитала банковского сектора составила 28,4%, что значительно превышает международные показатели, хотя и ниже рекордного уровня 36,7% в 2023 году.

Рост прибыли банков обеспечили увеличение кредитного портфеля и высокие процентные ставки. В 2025 году реальные ставки по кредитам составляли 6,9% для бизнеса и 8,7% для населения.

Долговая нагрузка населения достигла рекордного уровня

Одновременно растет долговая нагрузка домохозяйств. К четвертому кварталу 2025 года отношение долга населения к заработной плате достигло 51%, превысив даже уровень перед банковским кризисом 2008–2009 годов.

За период 2020–2025 годов реальные объемы заимствований населения почти удвоились, тогда как реальные доходы выросли лишь примерно на 15%.

Эксперты предупреждают, что при ухудшении экономической ситуации это может привести к росту проблемных кредитов, усилению социальной напряженности и дополнительному давлению на банковскую систему.