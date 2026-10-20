Встречка, телефон за рулем и водитель без прав: свадебный кортеж остановили в Атырау

В Атырау участники свадебного кортежа устроили опасные маневры на дороге. После проверки полиция привлекла водителей к административной ответственности, а три автомобиля отправила на спецстоянку, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел днем 16 октября возле мечети «Ыкылас». По данным полиции, участники кортежа выезжали на встречную полосу и создавали аварийные ситуации.

Среди автомобилей, водители которых допустили нарушения, названы Toyota Camry, Lada Granta и две Lada Priora. Правоохранители зафиксировали нарушения правил маневрирования, езду без пристегнутого ремня, использование телефона за рулем, а также несоответствие машин техническим требованиям.

Кроме того, выяснилось, что один из водителей Lada Priora не имел права управления автомобилем. Ответственность понес и владелец машины, который передал ему руль.

В результате три автомобиля участников кортежа водворили на специализированную стоянку.

В полиции напомнили, что свадебный кортеж не освобождает водителей от соблюдения ПДД. Выезд на встречную полосу и опасные маневры могут привести к серьезным авариям.

Есть один момент в исходнике, который я бы уточнила перед публикацией: сначала говорится о водителях 22, 20 и 18 лет, то есть о трех людях, однако далее перечислены четыре автомобиля — Toyota Camry, Lada Granta и две Lada Priora. Лучше не писать, что именно три названных водителя управляли всеми перечисленными машинами, пока полиция не уточнит детали.