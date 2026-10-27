Второй горнолыжный курорт закрывают в Германии из-за изменения климата

В Германии прекращает работу горнолыжный курорт Кольбен, который на протяжении 15 лет принимал любителей зимних видов спорта. Причиной стали тёплые и дождливые зимы, из-за которых искусственное оснежение склонов стало нерентабельным и экологически нецелесообразным.

Как сообщает издание Spiegel, классический горнолыжный сезон и работа санной трассы на курорте завершатся после 15 лет деятельности.

В пресс-службе Кольбена отметили, что зимы в регионе к югу от Мюнхена и Аугсбурга больше не соответствуют привычным климатическим условиям. Осадки всё чаще выпадают в виде дождя, а не снега, из-за чего каждый сезон становится убыточным.

Дополнительную нагрузку на расходы оказывают рост цен на электроэнергию и дизельное топливо, используемое снегоуборочной техникой. По подсчётам, совокупные убытки курорта за последние три зимы превысили 1 млн евро.

Ранее о прекращении работы также объявили на курорте Цугшпитце, расположенном в Баварских Альпах на высоте 2 962 метра, у границы Германии и Австрии. Весной 2026 года на леднике Северный Шнефернер демонтировали последний подъёмник. Из-за таяния ледника и деформации склона его дальнейшая эксплуатация стала технически невозможной и опасной.