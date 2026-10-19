Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане

Ко Дню Республики, который отмечается 25 октября, в ряде регионов Казахстана предусмотрены единовременные социальные выплаты отдельным категориям граждан. В одних областях финансовую помощь получат люди и дети с инвалидностью, в других - представители нескольких социально уязвимых категорий. При этом в некоторых областях и городах специальные выплаты к празднику не предусмотрены. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, в каких регионах предусмотрены праздничные выплаты, кто может на них рассчитывать и какие суммы выделены на эти цели.

Согласно официальным ответам акиматов, к 25 октября - Дню Республики - в ряде регионов Казахстана предусмотрена единовременная социальная помощь отдельным категориям граждан. В основном выплаты предназначены людям с инвалидностью, детям с инвалидностью и другим категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке.

Актюбинская область

Ко Дню Республики людям с инвалидностью, получающим государственные социальные пособия, выплатят единовременную социальную помощь в размере 13 МРП, или 56 225 теңге. Для детей с инвалидностью предусмотрена выплата в размере 26 МРП, или 112 450 теңге.

По данным акимата, помощь рассчитана примерно на 27 400 человек. Выплаты планируется произвести в октябре.

Атырауская область

В Атырауской области гражданам с инвалидностью всех групп один раз в год предоставляется социальная помощь в размере 20 МРП, или 86 500 теңге. Однако дети с инвалидностью до 18 лет в эту категорию получателей не входят.

Согласно плану, помощь получат 3 083 человека с инвалидностью I группы, 9 833 человека со II группой и 10 030 человек с III группой.

В ответе акимата указано, что дополнительная поддержка ветеранов и других категорий граждан ко Дню Республики не предусмотрена.

Кызылординская область

В Кызылординской области людям с инвалидностью всех групп, а также детям с инвалидностью планируется выплатить единовременную социальную помощь в размере 3 МРП, или 12 975 теңге.

В 2026 году такую помощь получат 34 120 человек. Из местного бюджета на выплаты выделено 426 млн 363,5 тыс. теңге. На 2027 год запланировано 485 млн 842 тыс. теңге.

Для других категорий граждан социальная помощь ко Дню Республики в области не предусмотрена.

Павлодарская область

В Павлодарской области людям с инвалидностью I и II групп, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью до 18 лет, предусмотрена социальная помощь в размере 5 МРП.

Кроме того, в этом году некоторые единовременные выплаты, ранее приуроченные ко Дню Конституции, перенесены на День Республики. Это связано с переносом Дня Конституции с 30 августа на 15 марта.

В связи с этим предусмотрены следующие выплаты:

Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью до 18 лет, - 20 МРП.

Людям с инвалидностью, обучающимся в колледжах на платной основе, - 30 МРП.

Людям с инвалидностью, обучающимся в высших учебных заведениях на платной основе, - 60 МРП.

На эти цели из бюджета выделено 748,4 млн теңге. Планируется охватить более 17,9 тыс. человек.

В следующем году указанные выплаты планируется приурочить ко Дню Конституции, то есть к марту.

Туркестанская область

В Туркестанской области ко Дню Республики планируется оказать социальную помощь 760 гражданам различных категорий на общую сумму 15,6 млн теңге.

Среди получателей - люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, пожилые граждане, дети-сироты, обладатели звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и ордена «Еңбек Даңқы».

Часть средств выделяется из местного бюджета, другая часть - за счет спонсоров.

В частности, из местного бюджета предусмотрено 15,1 млн теңге в городе Кентау и 64 тыс. теңге в Ордабасинском районе. За счет спонсорских средств выделят 400 тыс. теңге в Казыгуртском районе и 76 тыс. теңге в Толебийском районе.

Западно-Казахстанская область

В Западно-Казахстанской области единовременную социальную помощь в размере 20 тыс. теңге получат 3 356 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

На эти цели из местного бюджета предусмотрено 67,1 млн теңге.

В каких регионах выплаты ко Дню Республики не предусмотрены?

Согласно официальным ответам акиматов, в следующих регионах специальные единовременные социальные выплаты к 25 октября - Дню Республики - не предусмотрены.

- Область Абай. Ко Дню Республики не запланированы ни социальные выплаты, ни дополнительные меры поддержки социально уязвимых категорий населения, ветеранов и других граждан.

- Акмолинская область. Специальные социальные выплаты ко Дню Республики отсутствуют. В октябре пенсионерам предусмотрена помощь ко Дню пожилых людей, а людям и детям с инвалидностью - к Международному дню людей с инвалидностью в размере 3 МРП. Эти выплаты не приурочены ко Дню Республики.

- Алматинская область. Единовременные социальные выплаты ко Дню Республики не предусмотрены.

- Восточно-Казахстанская область. Дополнительная социальная помощь к празднику не предусмотрена. Это касается в том числе таких мер поддержки, как санаторно-курортное лечение, оплата коммунальных услуг и твердого топлива, зубопротезирование и льготный проезд.

- Жамбылская область. Согласно правилам, утвержденным местными представительными органами, социальная помощь ко Дню Республики не предоставляется.

- Область Жетісу. Единовременные социальные выплаты не предусмотрены.

- Карагандинская область. Согласно действующим правилам, специальные социальные выплаты ко Дню Республики отсутствуют.

- Костанайская область. Единовременная социальная помощь отдельным категориям граждан к празднику не предусмотрена.

- Мангистауская область. Ранее людям с инвалидностью всех групп и детям с инвалидностью один раз в год предоставлялась социальная помощь в размере 5 МРП. Однако после внесения изменений в правила оказания социальной помощи в мае 2026 года выплаты, ранее приуроченные к нескольким праздникам, объединили и закрепили за одной праздничной датой — 1 мая. Поэтому отдельные выплаты к 25 октября не предусмотрены.

- Северо-Казахстанская область. Согласно постановлению акимата от 4 декабря 2023 года № 233, выплата единовременной социальной помощи ко Дню Республики не предусмотрена.

- Область Ұлытау. Единовременные социальные выплаты за счет местного бюджета не запланированы. Соответственно, категории получателей, размеры выплат и количество граждан, которым могла бы быть предоставлена помощь, не определены.

- Алматы. Единовременная социальная помощь ко Дню Республики не предусмотрена.

- Астана. Единовременные социальные выплаты к 25 октября не запланированы.

- Шымкент. Согласно действующим правилам, социальная помощь ко Дню Республики не предоставляется. По информации городского акимата, дополнительные предложения по вопросам социальной помощи будут внесены на рассмотрение вновь избранного маслихата.

Таким образом, согласно информации, предоставленной акиматами, единовременная социальная помощь ко Дню Республики предусмотрена в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

В остальных регионах и городах республиканского значения специальные выплаты именно к этому празднику не предусмотрены.