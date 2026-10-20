Выпуск легковых автомобилей в Казахстане увеличился на 38%

За девять месяцев 2026 года в Казахстане произвели 136 548 легковых автомобилей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.

Особенно заметно производство выросло в сентябре. За месяц с конвейеров сошли 19 377 автомобилей – на 66,4% больше, чем в сентябре 2025 года, и на 35,5% больше, чем в августе текущего года.

Автомобили в Казахстане выпускают 12 предприятий. При этом практически весь объем производства легковых машин приходится на два региона: Костанайскую область – 50,5% и Алматинскую область – 49,5%.

В денежном выражении за январь–сентябрь предприятия категории «Автомобили, прицепы и полуприцепы» произвели продукции на 1,67 трлн тенге. Индекс промышленного производства составил 129,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Только за сентябрь автомобильная отрасль выпустила продукции на 198,4 млрд тенге. Это на 25,7% больше августовского показателя и на 10,5% выше, чем в сентябре прошлого года.

Таким образом, сентябрь стал одним из наиболее активных месяцев для отечественного автопрома в 2026 году: за один месяц в стране выпустили почти 20 тысяч легковых машин.