Выручка SpaceX Маска взлетела на 161% за счёт ИИ и Starlink

Выручка компании SpaceX Илона Маска в третьем квартале 2026 года выросла на 161% и достигла 14,58 млрд долларов. Чистая прибыль составила 4,4 млрд долларов, превысив ожидания аналитиков. На фоне финансового отчёта акции компании подорожали примерно на 4%, сообщает DW. За июль–сентябрь выручка SpaceX увеличилась с 5,6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года до 14,58 млрд долларов.

Аналитики ожидали показатель на уровне 12,72 млрд долларов, а прибыль прогнозировали примерно в 2 млрд долларов. Одним из ключевых драйверов роста стали проекты в сфере искусственного интеллекта и спутниковая сеть Starlink. По данным Reuters, выручка SpaceX от ИИ-направления выросла более чем в девять раз — до 7,6 млрд долларов. При этом значительная часть доходов связана с арендой мощностей для облачных вычислений, а собственные ИИ-продукты компании, включая чат-бот Grok, пока уступают конкурентам.

Одновременно SpaceX резко нарастила расходы на развитие. Капитальные затраты компании достигли 19,6 млрд долларов, почти втрое превысив прошлогодний показатель. На ИИ-направление пришлось 16,4 млрд долларов этих расходов. Компания ожидает, что в ближайшее время инвестиции останутся на высоком уровне.

19 октября Илон Маск заявил в соцсети X, что в 2027 году подарит каждому ребёнку в США по одной акции SpaceX. По оценкам, основанным на стоимости компании на тот момент, общая сумма такого подарка может составить около 10,7 млрд долларов. Подробностей о том, как будет организована раздача, предприниматель не сообщил.

В июне 2026 года SpaceX провела крупнейшее в истории первичное публичное размещение акций (IPO), разместив 555,6 млн акций по 135 долларов за штуку. Тогда компания оценивалась в 1,77 трлн долларов, а позднее её стоимость достигла примерно 2 трлн долларов.