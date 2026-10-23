Выступают за Казахстан, но без зарплаты

Молодые спортсмены могут представлять Казахстан на международных соревнованиях, но при этом не соответствовать требованиям для получения зарплаты из бюджета. Причина заключалась в образовании. Чтобы исправить ситуацию, Министерство туризма и спорта пересмотрело квалификационные требования к инструкторам-спортсменам.

Изменения внесли после проверки Высшей аудиторской палаты, сообщили в ведомстве.

Почему спортсмены оставались без зарплаты

Раньше требования к образованию могли мешать молодым атлетам официально устроиться на должность инструктора-спортсмена.

Проблема касалась тех, кто уже выступает за национальную сборную, но продолжает учиться и еще не получил необходимый документ об образовании.

Получалась непростая ситуация. Спортсмен защищает честь Казахстана на международной арене, тренируется и участвует в соревнованиях, но оформить его на оплачиваемую из бюджета должность не удается.

Особенно заметна эта проблема в видах спорта, где профессиональная карьера начинается рано.

Например, в художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании участие во взрослых международных соревнованиях допускается с 16 лет. В боксе, плавании и прыжках в воду в релизе приводится возраст 19 лет.

Что изменилось

Высшая аудиторская палата выявила проблему во время аудита расходов на подготовку спортсменов и рекомендовала пересмотреть требования к образованию.

Министерство туризма и спорта внесло изменения в типовые квалификационные характеристики.

Теперь для занятия должности инструктора-спортсмена предусмотрено как минимум среднее образование. Это позволит расширить возможности трудоустройства молодых атлетов, которые еще не получили диплом по специальности «Физическая культура и спорт».

При этом речь идет о требованиях к определенной должности, а не об автоматическом назначении зарплаты всем спортсменам.

По оценке ВАП, изменение позволит молодым атлетам совмещать учебу со спортивной карьерой. Получение образования в дальнейшем даст им возможность продолжить работу в спорте, стать тренерами или освоить другую профессию.

Исполнение остальных рекомендаций по итогам аудита остается на контроле Высшей аудиторской палаты.