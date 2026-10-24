Взаимодействие нефтегазовой отрасли и СМИ обсудили на форуме Media Energy Talks

В Астане состоялся национальный медиафорум Media Energy Talks «Открытый диалог. Реальные действия. Общее благо», объединивший представителей государственных органов, нефтегазовых компаний, средств массовой информации и экспертного сообщества. Мероприятие организовало PR-агентство Magynaly Business при поддержке Министерства энергетики Казахстана.

Главной темой форума стало развитие профессионального диалога между нефтегазовой отраслью, СМИ и обществом. Участники обсудили, как открытые коммуникации могут способствовать формированию объективного представления об энергетическом секторе и укреплению доверия к нему.

В пленарной сессии «Диалог нефтегазовой отрасли и СМИ — основа для формирования доверия общества» принял участие вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

Он отметил, что энергетический сектор может стать одной из ключевых площадок для развития профессиональной отраслевой журналистики в стране. По его словам, освещение энергетической тематики требует глубокого понимания экономических процессов, технологических решений, геологических особенностей и долгосрочных инвестиционных циклов.

Отдельное внимание участники уделили подготовке журналистов, специализирующихся на нефтегазовой тематике. Представители казахстанских СМИ и экспертного сообщества обсудили роль профессиональной журналистики в условиях развития искусственного интеллекта и социальных сетей, а также пути повышения качества отраслевых публикаций.

Программа форума включала фотовыставку «Летопись казахстанской нефти: от истоков к будущему» и мастер-классы по вопросам нефтесервиса, местного содержания, рынка топлива и освещения энергетической отрасли. Завершилась встреча гостевой лекцией о современных тенденциях и перспективах развития нефтегазохимии Казахстана.

Кроме того, журналистов, экспертов и партнёров отметили за вклад в информационное освещение нефтегазового сектора.

Организаторы подчеркнули, что Media Energy Talks направлен на развитие конструктивного взаимодействия между государством, бизнесом и СМИ, повышение качества отраслевой журналистики и укрепление общественного доверия к нефтегазовой отрасли Казахстана.