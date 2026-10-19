Wildberries назначил нового руководителя в Казахстане
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Тайыр Байдуйсен назначен региональным директором Wildberries в Казахстане.
По сообщению пресс-службы, в новой должности Байдуйсен будет курировать развитие технологических сервисов Wildberries, а также взаимодействие с казахстанскими предпринимателями и партнерами.
«Рад присоединиться к команде Wildberries в Казахстане. Моя цель – обеспечить рост площадки в стране, сделать покупки удобнее для каждого казахстанца и внести вклад в экономику через развитие местного бизнеса и логистики», – заявил Байдуйсен.
Что известно о новом директоре
До назначения в Wildberries Тайыр Байдуйсен возглавлял сервис Anytime в Казахстане. За время его руководства компания расширила географию работы и запустила новые инфраструктурные продукты.
Ранее он также руководил Яндекс Go в Казахстане. На этой должности Байдуйсен отвечал за расширение географии сервиса, в том числе его запуск во всех областных центрах и городах республиканского значения.
Что изменится в Wildberries
В компании рассчитывают, что опыт нового руководителя поможет расширить присутствие маркетплейса в Казахстане и создать дополнительные возможности для местного бизнеса.
Директор департамента развития стран СНГ Денис Похазников отметил, что Байдуйсен хорошо знаком с казахстанским рынком и имеет опыт развития цифровых платформ.
«Уверен, что его экспертиза поможет Wildberries усилить позиции в стране, сделать экосистему сервисов еще доступнее для пользователей и создать новые возможности для казахстанских предпринимателей», – подчеркнул Похазников.
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