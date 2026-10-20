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  • «Я не знал, что так нельзя»: Может ли эта фраза спасти от наказания в Казахстане

«Я не знал, что так нельзя»: Может ли эта фраза спасти от наказания в Казахстане

20 Октября 2026, 17:00
АВТОР
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(НЕ)диванные эксперты 20 Октября 2026, 17:00
20 Октября 2026, 17:00
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Фото: (НЕ)диванные эксперты

Вы можете нарушить закон, даже не подозревая об этом. Обычная ситуация из повседневной жизни иногда заканчивается штрафом, разбирательством или более серьёзными последствиями.

Но обязан ли человек знать все законы и может ли незнание повлиять на наказание? Эту тему разбирают в новом выпуске проекта BAQ.KZ «(НЕ)диванные эксперты».

«Я не знал, что так нельзя». Наверняка хоть раз каждый слышал такое объяснение. Но достаточно ли его, когда дело доходит до ответственности?

Вместе с приглашённым специалистом ведущие программы выясняют, можно ли случайно нарушить закон, почему незнание установленных правил не всегда помогает избежать наказания и в каких обстоятельствах оно может иметь значение.

Отдельный разговор посвящён ситуациям, с которыми может столкнуться обычный казахстанец:

  • Какие поступки способны обернуться юридическими последствиями?
  • Что делать, если человек уже оказался нарушителем?
  • И как защищать свои права?

В выпуске обсуждают и другой вопрос.

Насколько справедливо наказывать человека за нарушение закона, о существовании которого он даже не подозревал?

Ответы на эти вопросы ищите в новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» на BAQ.KZ.

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