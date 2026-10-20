«Я не знал, что так нельзя»: Может ли эта фраза спасти от наказания в Казахстане

Вы можете нарушить закон, даже не подозревая об этом. Обычная ситуация из повседневной жизни иногда заканчивается штрафом, разбирательством или более серьёзными последствиями.

Но обязан ли человек знать все законы и может ли незнание повлиять на наказание? Эту тему разбирают в новом выпуске проекта BAQ.KZ «(НЕ)диванные эксперты».

«Я не знал, что так нельзя». Наверняка хоть раз каждый слышал такое объяснение. Но достаточно ли его, когда дело доходит до ответственности?

Вместе с приглашённым специалистом ведущие программы выясняют, можно ли случайно нарушить закон, почему незнание установленных правил не всегда помогает избежать наказания и в каких обстоятельствах оно может иметь значение.

Отдельный разговор посвящён ситуациям, с которыми может столкнуться обычный казахстанец:

Какие поступки способны обернуться юридическими последствиями?

Что делать, если человек уже оказался нарушителем?

И как защищать свои права?

В выпуске обсуждают и другой вопрос.

Насколько справедливо наказывать человека за нарушение закона, о существовании которого он даже не подозревал?

Ответы на эти вопросы ищите в новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» на BAQ.KZ.