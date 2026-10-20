Япония хочет привезти на Землю грунт со спутника Марса

Япония запустила космический аппарат MMX (Martian Moons eXploration) к спутникам Марса. Главная цель миссии – впервые доставить на Землю образцы грунта с Фобоса, передает BAQ.KZ.

Ракета H3 стартовала с космодрома Танэгасима 20 октября в 4:41 по японскому времени. Примерно через час и 11 минут аппарат успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную траекторию, сообщили в JAXA.

MMX должен добраться до окрестностей Марса примерно в 2027 году. После этого аппарат начнет изучать Фобос, а также проведет наблюдения за вторым спутником Марса – Деймосом.

Главная часть программы – посадка на Фобос и сбор грунта. Японское космическое агентство рассчитывает получить не менее 10 граммов вещества. Для исследования поверхности также используют небольшой франко-германский ровер Idefix.

Если все пройдет по плану, капсула с образцами вернется на Землю в 2031 году. Ученые надеются, что анализ грунта поможет понять, как появились спутники Марса и как формировалась ранняя Солнечная система.

Фобос и Деймос значительно меньше земной Луны и имеют неправильную форму. Происхождение этих двух спутников до сих пор остается предметом научных исследований.