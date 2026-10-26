Япония созывает экстренное совещание после утечек данных миллионов пользователей

Правительство Японии проведёт специальное заседание по вопросам кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак и масштабных утечек персональных данных. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

По словам Кихары, недавние атаки на японские компании привели к утечкам информации и её последующему незаконному использованию. Он подчеркнул, что происходящее представляет угрозу безопасности граждан и требует срочных мер.

В заседании примут участие премьер-министр Санаэ Такаити, министр финансов Сацуки Катаяма, министр обороны Синдзиро Коидзуми и руководители других ведомств.

За январь–сентябрь 2026 года в Японии зарегистрировали более 600 кибератак на компании, предприятия и государственные учреждения. Это число уже превысило общее количество подобных инцидентов за весь 2025 год.

Среди последних случаев — утечка данных пользователей крупных компаний. 22 октября разработчик видеоигр Capcom сообщил о возможной компрометации информации до 11,7 млн пользователей по всему миру. На следующий день транспортная компания Sagawa Express заявила о возможной утечке данных 53,2 млн клиентов.

В начале октября несанкционированный доступ к системе сервиса бронирования авиабилетов Sky Ticket привёл к утечке данных примерно 14 млн пользователей. В том же месяце стало известно о попадании к злоумышленникам персональной информации около 11,18 млн пользователей Burger King.