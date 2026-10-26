За 2,5 года в индустриальную зону Актобе привлечено 130 млрд тенге инвестиций

По словам председателя правления АО «СПК «Актобе» Әуеза Таимбетова, одна из ключевых задач сегодня – снизить зависимость регионов от бюджетного финансирования и привлекать прямые инвестиции, не создавая дополнительной нагрузки на бюджет.

Индустриальная зона Актобе – один из примеров практической реализации этого подхода. За последние 2,5 года сюда привлечено 130 млрд тенге инвестиций. Из 27 запланированных проектов реализован 21. После завершения всех проектов ожидается создание порядка 1 500 новых рабочих мест.

Индустриальная зона предоставляет инвесторам готовую инженерную инфраструктуру и благоприятные условия для реализации проектов. Это позволяет существенно сократить затраты на строительство и ускорить запуск производств.

"Глава государства подчеркнул, что привлечение инвестиций должно быть одной из главных задач акимов. Именно инвестиции способствуют развитию экономики, открытию новых производств и созданию постоянных рабочих мест", - отметили в акимате.

Одним из предприятий, воспользовавшихся этими возможностями, стала компания под руководством Владимира Ли. По его словам, предоставление земельного участка и доступ к готовым инженерным сетям позволили значительно снизить строительные расходы. Строительство началось в 2023 году и завершилось в 2025 году.

Реализация инвестиционных проектов укрепляет промышленный потенциал региона, способствует диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест. Это конкретные результаты системной работы по привлечению инвестиций и обеспечению устойчивого развития Актюбинской области.