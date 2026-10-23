За последние семь лет на развитие социальной сферы выделено 88 трлн тенге – Глава государства

За последние семь лет Казахстан направил на развитие социальной сферы 88 трлн тенге. За это время в стране построили более тысячи медицинских учреждений, открыли почти 1,5 тысячи детских садов и выделили сотни тысяч образовательных грантов. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в выступлении ко Дню Республики, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что расходы на социальную сферу необходимо рассматривать как инвестиции в благосостояние населения. Особое внимание, по его словам, уделяется развитию здравоохранения, в том числе в сельской местности и отдалённых районах.

«За последние семь лет на развитие социальной сферы было выделено 88 трлн тенге. Эти средства следует рассматривать как инвестиции в улучшение благосостояния населения. На сегодняшний день качество медицинских услуг повышается во всех регионах, особенно в сельской местности и отдаленных районах. С 2019 года по всей стране было построено 1259 медицинских учреждений. В Конституции страны четко установлено право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Нашим гражданам доступно более тысячи бесплатных видов медицинских услуг. Без преувеличения, это абсолютно уникальный формат социальной поддержки населения».

Новые школы, детские сады и гранты для молодёжи

Отдельно Президент остановился на развитии образования. За последние семь лет в Казахстане открыли 1483 детских сада и построили 1342 современные школы.

Кроме того, на высшее образование молодёжи выделили более 655 тысяч грантов общей стоимостью 1,5 трлн тенге.

«Еще одной важной задачей является всестороннее развитие сферы образования. Это делается, прежде всего, во имя светлого будущего подрастающего поколения. За это время в стране было открыто 1483 детских сада, было построено 1342 современных школы. В течение последних семи лет на высшее образование для молодежи было выделено более 655 тысяч образовательных грантов на общую сумму 1,5 трлн тенге. Предпринятые шаги будут способствовать освоению молодыми людьми выбранных профессий и качественному развитию их практических навыков».

Токаев подчеркнул, что развитие человеческого капитала остаётся стратегической задачей государства. По его словам, стране необходимо воспитывать образованных, конкурентоспособных и ответственных граждан, способных отвечать на современные вызовы.

Правительство изучает эффективность социальных выплат

Президент также сообщил, что бесплатным горячим питанием в школах обеспечены более 1,7 млн учащихся. В их числе все ученики начальных классов и дети из социально уязвимых групп.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на эффективность социальных расходов. По его словам, отдельные виды выплат требуют дополнительного анализа.

«В Казахстане действует большое количество социальных льгот, однако отдельные виды выплат представляют собой скорее растраты средств. В связи с этим Правительство в настоящее время проводит детальный анализ данной сферы, разбирается в ситуации».

Какие именно выплаты изучает Правительство, Президент не уточнил. О конкретных решениях по отмене или сокращению пособий в выступлении не сообщалось.