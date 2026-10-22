За школьниками начнут следить через новую цифровую систему

В Казахстане испытали систему, которая позволяет выявлять аккаунты школьников, регулярно посещающих сайты по продаже наркотиков. Параллельно разработали цифровую платформу для сопровождения детей, оказавшихся в трудной ситуации. О новых инструментах защиты несовершеннолетних сообщили в Генеральной прокуратуре.

Обе разработки представили в рамках работы по профилактике подростковой преступности, буллинга, суицидов и наркомании. Эти вопросы обсудили на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Как будут выявлять детей из группы риска

Генеральная прокуратура апробировала IT-систему AiMap. Она позволяет выявлять аккаунты учащихся, которые регулярно посещают интернет-ресурсы по продаже наркотиков.

Разработка предназначена для раннего выявления угроз, связанных с наркоманией среди несовершеннолетних.

При этом в ведомстве не сообщили, каким образом система устанавливает принадлежность аккаунтов школьникам, кто получит доступ к собранным сведениям и когда технологию начнут применять повсеместно.

На заседании представили и единую государственную платформу BALAZHAN, разработанную совместно с АО «Казахтелеком».

Она предназначена для индивидуального сопровождения детей, нуждающихся в помощи. Система позволяет на республиканском и местном уровнях отслеживать состояние каждого выявленного ребенка, причины возникших проблем и меры поддержки.

При этом сроки масштабного запуска цифровых систем AiMap и BALAZHAN в сообщении Генпрокуратуры не названы.

Что предлагают изменить для защиты детей

Генпрокуратура предлагает закрепить за Комитетом по охране прав детей координирующую роль в раннем выявлении буллинга, суицидальных рисков и других угроз.

Показатели профилактической работы планируют включить в оценку деятельности акимов.

Еще одна мера предусматривает расширение возможностей правовой помощи несовершеннолетним через контакт-центр 111.

Генеральный прокурор Берик Асылов обратил внимание на необходимость создания и распространения образовательного контента для детей в социальных сетях. Эта работа рассматривается в рамках продвижения принципа «Закон и порядок», инициатив «Адал Азамат» и «Таза Қазақстан».

Он подчеркнул ответственность государственных органов за безопасность и благополучие детей.

Заседание прошло под председательством Генерального прокурора Берика Асылова. В нем участвовали первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, заместитель Председателя Курултая Динара Закиева, помощник Президента Эльдар Толганбаев, депутаты Курултая, члены Координационного совета и руководители государственных органов. Прокуроры и акимы областей подключились по видеосвязи.

С докладами выступили начальник Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генпрокуратуры Даулет Акылбеков, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха и вице-министр просвещения Жайык Шарабасов.