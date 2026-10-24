Заброшенные гаражи загорелись в области Улытау
Пострадавших нет.
24 Октября 2026, 02:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 Октября 2026, 02:3224 Октября 2026, 02:32
207Фото: Pixabay.com
В городе Сатпаев на улице Гурьбы, на территории гаражного кооператива, загорелись два заброшенных гаража.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные приступили к тушению и полностью ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.
Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Причина возгорания устанавливается.
Самое читаемое
- В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
- Глава КМГ прокомментировал сообщения о задержаниях на «Озенмунайгазе»
- 10 тонн семян: зачем в Алматинской области выращивают саксаул
- Чем ближе к горам, тем дороже: в Алматы хотят изменить правила парковки
- Нефть добралась до пляжей ОАЭ: власти закрыли побережье