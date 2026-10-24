Заброшенные гаражи загорелись в области Улытау

Пострадавших нет.

24 Октября 2026, 02:32
АВТОР
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Pixabay.com 24 Октября 2026, 02:32
24 Октября 2026, 02:32
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Фото: Pixabay.com

В городе Сатпаев на улице Гурьбы, на территории гаражного кооператива, загорелись два заброшенных гаража.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные приступили к тушению и полностью ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. 

Причина возгорания устанавливается.

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