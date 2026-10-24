Заброшенные гаражи загорелись в области Улытау

В городе Сатпаев на улице Гурьбы, на территории гаражного кооператива, загорелись два заброшенных гаража.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные приступили к тушению и полностью ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.