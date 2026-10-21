Залез на крышу машины ради видео: чем все закончилось?

В Туркестанской области 30-летний мужчина забрался на крышу движущегося автомобиля ВАЗ и начал снимать видео. Опасная поездка попала в социальные сети, после чего участниками инцидента заинтересовалась полиция.

Как сообщили в департаменте полиции региона, видеозапись сотрудники обнаружили во время мониторинга социальных сетей. На кадрах мужчина находился на крыше автомобиля, который продолжал движение по дороге.

Полицейские установили, что инцидент произошел в Сайрамском районе. Выяснилось, что нарушение правил дорожного движения зафиксировали еще и с помощью дрона.

После проверки установили личности участников поездки. За рулем ВАЗа находился 22-летний водитель, а на крыше автомобиля был его 30-летний пассажир.

Обоих привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров.

Сам автомобиль отправили на специализированную стоянку.

С водителем и пассажиром полицейские провели профилактическую беседу. Им разъяснили требования законодательства и предупредили о возможных последствиях подобных действий на дороге.

В полиции подчеркнули, что попытки снять эффектное видео могут закончиться дорожно-транспортным происшествием и поставить под угрозу жизнь как самих участников, так и других людей.