Завод по переработке хлопка загорелся в Туркестанской области

В ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пожаре на открытой территории хлопкоперерабатывающего завода, расположенного вдоль автодороги Жетысай — Атакент в Мактааральском районе.

На территории завода произошло возгорание четырёх бунтов хлопка общей массой 170 тонн на площади 242 кв. м.

Оперативными и слаженными действиями спасателей МЧС пожар полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.