Завод по переработке хлопка загорелся в Туркестанской области
Всего на территории предприятия находилось 700 тонн хлопка.
17 Октября 2026, 20:21
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17 Октября 2026, 20:2117 Октября 2026, 20:21
172Фото: Скриншот видео
В ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пожаре на открытой территории хлопкоперерабатывающего завода, расположенного вдоль автодороги Жетысай — Атакент в Мактааральском районе.
На территории завода произошло возгорание четырёх бунтов хлопка общей массой 170 тонн на площади 242 кв. м.
Оперативными и слаженными действиями спасателей МЧС пожар полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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