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Завод по переработке хлопка загорелся в Туркестанской области

Всего на территории предприятия находилось 700 тонн хлопка.

17 Октября 2026, 20:21
АВТОР
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Скриншот видео 17 Октября 2026, 20:21
17 Октября 2026, 20:21
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Фото: Скриншот видео

В ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пожаре на открытой территории хлопкоперерабатывающего завода, расположенного вдоль автодороги Жетысай — Атакент в Мактааральском районе.

На территории завода произошло возгорание четырёх бунтов хлопка общей массой 170 тонн на площади 242 кв. м. 

Оперативными и слаженными действиями спасателей МЧС пожар полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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