Завод по переработке макулатуры построят в Актобе

В индустриальной зоне г.Актобе продолжается строительство нового завода по переработке бумажных отходов и производству картона и бумаги. Предприятие ТОО «CAPITAL PLAST KZ» после выхода на проектную мощность сможет перерабатывать до 150 тонн макулатуры в сутки и выпускать 42 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

Реализация проекта позволит создать в регионе дополнительные мощности по переработке вторичного сырья, сократить объемы бумажных отходов, направляемых на полигоны, и расширить выпуск отечественной бумажно-картонной продукции.

Из использованной бумаги - в новое сырье для упаковки

Основным направлением работы будущего предприятия станет переработка макулатуры с последующим производством бумаги и картона, используемых в упаковочной промышленности.

После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 18 тыс. тонн бумаги для гофрирования и 24 тыс. тонн картона для плоских слоев гофрокартона ежегодно.

Такие материалы применяются при изготовлении гофрированной упаковки, используемой для хранения и транспортировки различных товаров.

Для обеспечения предприятия необходимым сырьем планируется организовать сбор и поставки макулатуры из регионов Западного Казахстана.

По расчетным показателям, завод сможет перерабатывать до 150 тонн бумажных отходов ежедневно. Это позволит вовлекать во вторичный оборот значительные объемы использованной бумаги и картона, которые могут повторно применяться в производстве.

Таким образом, бумажные отходы будут рассматриваться не только как материал, подлежащий утилизации, но и как сырье для выпуска новой продукции. На строительство завода направлено более 10 млрд тенге.

Проект реализуется ТОО «CAPITAL PLAST KZ» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК и АО «Жасыл даму». Финансирование осуществляется за счет средств утилизационных платежей. На реализацию проекта предусмотрено порядка 10,3 млрд тенге.

Строительство предприятия началось в 2025 году.

В настоящее время на площадке в индустриальной зоне Актобе продолжаются работы по возведению производственной инфраструктуры. Выполнены фундаментные работы, ведется монтаж металлических конструкций и строительство производственных помещений. Также завершено строительство котельной.

Согласно информации главного инженера ТОО «CAPITAL PLAST KZ» Дияса Жумагазыулы, запуск предприятия планируется в 2028 году.

После выхода завода на полную производственную мощность предусматривается создание более 300 рабочих мест.

Новый завод расширит возможности переработки отходов в Западном Казахстане. Строительство предприятия является частью работы по развитию современной инфраструктуры переработки отходов и реализации экологических инициатив «Таза Қазақстан».

Создание новых производственных мощностей позволит организовать переработку значительных объемов бумажного вторсырья непосредственно в Актобе и расширить возможности его использования в отечественной промышленности.

Особое значение проект имеет для формирования устойчивой системы сбора и переработки макулатуры в западных регионах страны. Поставки вторичного сырья из соседних областей позволят обеспечить предприятие необходимыми объемами материалов, а выпуск бумаги и картона создаст дополнительную сырьевую базу для производителей упаковочной продукции.

В перспективе реализация проекта будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, созданию рабочих мест и сокращению объемов отходов, направляемых на захоронение.

Строительство нового завода в Актобе станет одним из проектов по развитию экономики замкнутого цикла, предусматривающей повторное использование материалов и возвращение вторичного сырья в производственный оборот.