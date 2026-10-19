Завод по производству кормов для рыб построят в Акмолинской области
Стоимость инвестиционного проекта превышает 7 млрд тенге.
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В Целиноградском районе и планируют построить завод по производству экструдированных кормов для рыб. Предприятие сможет выпускать до 25 тыс. тонн продукции в год, запуск запланирован на 2027 год. На новом производстве создадут 75 рабочих мест.
Инициатором выступает ТОО «Poseydon», которое уже развивает в регионе современное рыбоводческое хозяйство. Акваферма площадью 10 гектаров специализируется на выращивании радужной форели. Ее производственная мощность составляет 70 тонн товарной рыбы в год.
Заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов посетил предприятие и ознакомился с планами по строительству завода по выпуску экструдированных кормов для карповых и лососевых видов рыб.
Заместитель акима отметил, что инициатива соответствует поручениям Главы государства по развитию обрабатывающей промышленности и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Регион, в свою очередь, готов оказать необходимое содействие в реализации проекта и сопровождать его на этапах получения мер государственной поддержки.
Запуск завода позволит снизить зависимость отечественного рыбоводства от импортных кормов и укрепить кормовую базу отрасли.
«Мы заинтересованы в развитии рыбоводства в регионе и готовы делиться накопленным опытом, предоставлять мальков для зарыбления водоемов и корма, а также обучать специалистов. Собственное производство кормов позволит расширить возможности рыбных хозяйств и увеличить объемы выращивания товарной рыбы», – отметил генеральный директор ТОО «Poseydon» Ербол Сулейманов.
Действующая акваферма работает по технологии замкнутого водоснабжения, позволяющей выращивать рыбу круглый год независимо от внешних климатических условий. До 95% используемой воды проходит многоступенчатую очистку и возвращается в производственный цикл.
Помимо выращивания форели, предприятие занимается ее переработкой. Здесь выпускают стейки, слабосоленую рыбу, продукцию горячего и холодного копчения. Готовая продукция поставляется в рестораны и крупные торговые сети Астаны а также в другие регионы.
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