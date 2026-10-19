21 квартира, гостиница и 7 авто: АФМ раскрыло схему с ломбардами в двух регионах

Сеть ломбардов «Альби», лишившаяся права заниматься микрофинансовой деятельностью, продолжила выдавать займы после смены названия. По данным АФМ, преступный доход превысил 146 млн теңге.

Ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право вести ломбардный бизнес.

Следствие считает, что на этом работа не остановилась. Компания сменила название на ТОО «Альби-КМ» и продолжила выдавать деньги под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.

Точки располагались преимущественно возле рынков и торговых домов. В рекламе клиентам обещали высокую оценку залога и отсутствие влияния займа на кредитную историю.

Ставка составляла 2% в день. В АФМ заявили, что это более чем в шесть раз превышает установленный законом предел в 0,3%.

Залоговые билеты при этом оформляли с печатями прежнего ТОО «Альби-Ломбард». Расчеты проводили наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

По версии следствия, доход от этой деятельности превысил 146 млн теңге.

Суд санкционировал арест имущества подозреваемой. Под ограничения попали 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.

Подозреваемой избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело уже направили в суд.