Зеленский согласился на новые переговоры с Россией и США

Украина поддерживает предложение о возобновлении трёхсторонних переговоров с Россией и США. Встреча делегаций может состояться до начала ноября, а одной из её задач станет подготовка переговоров на уровне лидеров, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, американская сторона предлагает провести встречу как можно скорее. Киев поддерживает эту инициативу и готов обсуждать прекращение огня, энергетическое перемирие и другие варианты завершения войны.

Повестка — завершить войну. И, я так понимаю, подготовить всё для встречи на уровне лидеров, — заявил украинский президент во время онлайн-общения с журналистами 21 октября.

Точные даты переговоров пока неизвестны. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом сообщил, что Москва готова возобновить трёхсторонние переговоры в первой половине ноября. Возможным местом встречи называли Абу-Даби.

Уиткофф встречался с Зеленским и европейскими представителями в Осло 20 октября, а на следующий день провёл переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге. По словам американского посланника, обсуждения прошли конструктивно, а дальнейшая работа продолжится на техническом уровне.

Ранее делегации России, Украины и США уже встречались в Абу-Даби в январе и феврале. Тогда стороны договорились об очередном обмене пленными, однако достичь прорыва в вопросе завершения войны не удалось.