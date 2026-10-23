Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета
Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 километров.
23 Октября 2026, 05:32
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23 Октября 2026, 05:3223 Октября 2026, 05:32
123Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета в Китае.
По данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), подземные толчки зарегистрировали в 22:33 по местному времени.
Эпицентр находился в одном из уездов города Нагчу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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