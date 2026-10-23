Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета

Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 километров.

23 Октября 2026, 05:32
АВТОР
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Pixabay.com 23 Октября 2026, 05:32
23 Октября 2026, 05:32
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Фото: Pixabay.com

Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета в Китае.

По данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), подземные толчки зарегистрировали в 22:33 по местному времени.

Эпицентр находился в одном из уездов города Нагчу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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