Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Тибета в Китае.

По данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), подземные толчки зарегистрировали в 22:33 по местному времени.

Эпицентр находился в одном из уездов города Нагчу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.