Глава КМГ прокомментировал сообщения о задержаниях на «Озенмунайгазе»

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов ответил на вопрос о возможной проверке в компании «Озенмунайгаз» на фоне появившейся информации о задержаниях в Мангистауской области, передает корреспондент BAQ.KZ.

Поводом для вопроса стали распространившиеся сообщения о предполагаемых задержаниях, которые связывают с деятельностью нефтяных предприятий региона. При этом обстоятельства произошедшего и возможная причастность конкретных лиц официально не установлены.

Журналисты поинтересовались у главы КМГ, может ли в связи с этой ситуацией быть проведена проверка в АО «Озенмунайгаз».

«Если компетентные органы предъявят такое требование, то да», — ответил Асхат Хасенов.

Что говорят эксперты

Эксперт в сфере нефти и газа Аскар Исмаилов в комментарии BAQ.KZ отметил, что оценивать ситуацию необходимо исходя из результатов проверки и установленных фактов.

«Если подтвердится, что отдельные лица сознательно использовали трудовой конфликт для необоснованного увеличения стоимости контрактов и извлечения личной выгоды, можно будет говорить о схеме давления на заказчика. Тогда необходимо выяснить, кто инициировал требования, кто согласовывал увеличение выплат и кто в конечном счёте получил деньги», — пояснил эксперт.

При этом Исмаилов подчеркнул, что возможные злоупотребления не означают, что все трудовые протесты были искусственно организованы.

«При этом нельзя автоматически считать все протесты искусственно организованными. Реальное недовольство работников и попытки отдельных людей использовать его в собственных интересах могут существовать одновременно. Даже если злоупотребления будут доказаны, обоснованность или необоснованность трудовых требований нужно оценивать отдельно», — отметил он.

По мнению эксперта, если информация о возможных нарушениях подтвердится, это может стать основанием для более широкой проверки отношений между заказчиком и подрядными организациями.

Какие риски существуют для нефтяной отрасли

Исмаилов также обратил внимание на риски, связанные с непрозрачным увеличением финансирования подрядных организаций после трудовых конфликтов.

«Если увеличение финансирования происходит после обострения конфликта, без понятного расчёта и последующего контроля, возникает риск, что этим воспользуются заинтересованные лица. Наличие конкретных схем требует обстоятельной проверки. Для отрасли очень опасны и непрозрачные расходы, и остановки производства, и потеря доверия. Это создаёт риски как для производства, так и для будущей занятости», — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобные ситуации могут негативно повлиять на отношения между работниками, подрядчиками и нефтедобывающими компаниями.

«Главная опасность это усиление взаимного недоверия. Работники могут опасаться, что любые требования будут восприниматься как манипуляция. Руководство, в свою очередь, может начать видеть скрытые интересы за каждым трудовым спором. Это осложнит решение даже обоснованных вопросов», — отметил Исмаилов.

Для предотвращения возможных злоупотреблений эксперт считает необходимым провести всестороннюю проверку спорных вопросов и дополнительных выплат, усилить контроль возможной аффилированности и исполнения обязательств подрядчиков перед персоналом.

При этом, по его мнению, важно сохранить постоянный диалог с работниками, обеспечить соблюдение их трудовых прав и не допустить усиления социальной напряжённости.