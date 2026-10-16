Жалоб на шум от строек стало больше: в Курултае обсуждают усиление контроля
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С начала года по жалобам казахстанцев на шум от строительных работ возбуждено более 2,1 тыс. административных производств. Это на 13% больше, чем годом ранее.
Проблему обсудили на рабочем совещании под председательством депутата Александра Данилова с участием профильных ведомств, НПП «Атамекен», Ассоциации застройщиков Казахстана и отраслевых экспертов.
«Мы все знаем, что существует достаточно большое количество жалоб наших сограждан на то, что некоторые недобросовестные объекты проводят громкие работы вечером. Некоторые строительные объекты также не осуществляют, к примеру, очистку колес», сказал Данилов.
По его словам, депутаты пока находятся в начале работы над возможными изменениями.
«Сегодня мы взвесили все предложения. И затем мы будем смотреть и разрабатывать реальные предложения. В первую очередь наше видение направлено на автоматизацию контроля», отметил депутат.
Отдельно обсуждается возможность пилотного запуска предложений госорганов, чтобы действующие нормы начали исполняться жестче.
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