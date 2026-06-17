Пропущенный срок по наследству восстановили в Жамбылской области

В Шуском районном суде Жамбылской области рассмотрели дело по заявлению четырёх наследников, которые попросили восстановить срок для отказа от наследства.

Речь шла о детях умершего, который скончался в октябре 2023 года. Они не успели в установленный законом шестимесячный срок обратиться к нотариусу, чтобы оформить отказ. По их словам, они не знали в полном объёме порядок оформления наследства и состав наследственного имущества.

Другие наследники – супруга и сын не возражали против удовлетворения заявления. Нотариус подтвердил, что срок действительно был пропущен и указал на необходимость его восстановления через суд.

Суд, изучив материалы дела, признал причины пропуска уважительными и пришёл к выводу, что у заявителей действительно были препятствия для своевременного обращения.

В результате требования были удовлетворены: срок для отказа от принятия наследства продлён на два месяца.

Решение уже вступило в законную силу.

Ранее внук добился права на квартиру деда в Жамбылской области.

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