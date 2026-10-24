Железнодорожный вокзал станции Тараз открыли после реконструкции

В Жамбылской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Тараз, построенного в 1986 году. Работы выполнены в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

Реализация проекта направлена на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение качества обслуживания пассажиров и создание более комфортных условий для ожидания и отправления поездов.

В ходе реконструкции проведено комплексное обновление двухэтажного здания вокзала. После модернизации его общая площадь составляет 3 035кв. м. Работы охватили фасад и кровлю, внутренние помещения, инженерные коммуникации, перрон и прилегающую территорию.

При отделке фасада использован травертин, цоколь облицован гранитной плиткой казахстанского производства. Установлены новые окна и алюминиевые витражи на основе «тёплой» стоечно-ригельной системы с энергосберегающими стеклопакетами отечественного производства.

Внутренние помещения отделаны с применением современных негорючих материалов. Установлены реечные потолки со звукоизоляцией, использованы износостойкие напольные покрытия. Реализованные решения направлены на повышение комфорта пассажиров, энергоэффективности здания и эксплуатационной надёжности инфраструктуры.

Вокзал станции Тараз относится к первому классу. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 2 444 человек. Через станцию проходят 36 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение Тараза с крупнейшими городами и регионами Казахстана, включая Алматы, Астану, Караганду, Семей, Павлодар, Актобе, Шымкент, Туркестан, Уральск, Атырау, Костанай, Кокшетау, Кызылорду, Петропавловск и Сарыагаш, а также с городами Российской Федерации.

Реконструкция выполнена за счёт собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта Республики Казахстан, АО «Самрук-Қазына» и акимата Жамбылской области.